2022/09/22 | 21:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمن الوطني ينشر صورة لشخص تجاوز على الرموز الدينية ويوجه نداءً للمواطنين

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