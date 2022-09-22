الأمن الوطني يدعو للإبلاغ عن شخص تجاوز على الرموز والمقدسات الدينية

2022/09/22 | 21:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعدعا جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، المواطنين للإبلاغ عن شخص تجاوز على الرموز والمقدسات الدينية.وقال الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "جهاز الأمن الوطني يدعو المواطنين كافة ممن تتوفر لديهم المعلومات التي تقود للقبض على الشخص الظاهرة صورته وذلك لتجاوزه بواحدة من طرق العلانية وعبر مقطع فيديو على الرموز والمقدسات الدينية، وهذا ما يجرمه القانون العراقي النافذ كونه يهدد السلم المجتمعي".ودعا الجهاز للإبلاغ عبر الاتصال بالخط الساخن المجاني لجهاز الأمن الوطني (131) والذي سيتعامل بسرية تامة مع المبلغين، وستكون هنالك مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات تسهل عملية القاء القبض على الشخص المعني" وفقاً لنص البيان.

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