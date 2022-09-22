الكاظمي من نيويورك.. تفاهمات أمنية وعسكرية مع دول حلف الناتو

2022/09/22 | 21:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى

الكاظمي، اليوم الخميس، في نيويورك،

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي

(الناتو) السيد ينس ستولتنبيرغ، وذلك

على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية

العامة للأمم المتحدة.بحس

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