نقيب الصحفيين العراقيين يحصل على جائزة الرواد على مستوى الوطن العربي

2022/09/22 | 21:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل نقيب الصحفيين العراقيين رئيس

اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي على

تكريم بجائزة الرواد على مستوى الوطن

العربي.

بيان للنقابة قال إنه "بحضور وزراء

الإعلام العرب في اجتماعهم المنعقد في

القاهرة وفي اح

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