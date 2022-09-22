سرايا السلام تكشف تفاصيل إحباطها هجوماً لداعش في سامراء

2022/09/22 | 21:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة عمليات سامراء المقدسة

سرايا السلام، اليوم الخميس، عن تفاصيل

أحباطها هجوما لعصابات داعش الإرهابية

في سامراء أمس.

وقال مسؤول قسم عمليات سامراء لسرايا

السلام أبو محمد المالكي، إنه "ضمن

الخطة ا

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