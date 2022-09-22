مقتدى الصدر يدعو لإحياء ذكرى وفاة الرسول الأعظم (ص)

2022/09/22 | 21:31 - المصدر: قناة التغيير

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دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ،اليوم الخميس، لاحياء ذكرى وفاة الرسول الاعظم محمد (صلى الله عليه وسلم) بما يليق بمكانته .

وأضاف : بعد أن قام المؤمنون بواجبهم الشرعي والعقائدي وبعد أن عبروا عن حبهم وعشقهم الحفيد الرسول الامام الحسين (عليه السلام) طيلة أربعين يوما..



صار لزاما عليهم إكمال هذه الشعائر الإلهية وذلك بالقيام بالعزاء والأمور الأخرى آزاء وفاة سيد الكونين محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) رسول الله وخاتم النبيين”.

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— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) September 22, 2022

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