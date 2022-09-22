إشتباكات مسلحة بين خمسة أشخاص تسبّبت باصابة شخص وشرطة أربيل تلقي القبض عليهم

2022/09/22 | 21:31 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة أربيل، اليوم الخميس، إلقاء القبض على خمسة أشخاص شاركوا في اشتباكات مسلحة داخل المحافظة.

‏وذكرت الشرطة في، أن “الاشتباكات المسلحة وقعت بين خمسة أشخاص، بسبب خلاف عائلي وتسببت في إصابة شخص واحد”.

‏وأضافت أن قواتها “ألقت القبض على جميع المشاركين في الاشتباكات”، مؤكدة في الوقت نفسه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

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