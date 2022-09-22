2022/09/22 | 21:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2dQRIN8m678

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السعودية وإيران على طاولة العراق و بغداد تقود الوساطة الأهم | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السعودية وإيران على طاولة العراق و بغداد تقود الوساطة الأهم | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).