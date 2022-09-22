تسلا تستدعي 1.1 مليون سيارة بسبب مشكلة في إغلاق النوافذ

2022/09/22 | 21:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة السيارات الكهربائية "تسلا"، الخميس، عن استدعاء 1.1 مليون سيارة بعد رصد عيب في النوافذ أثناء إغلاقها يمكن أن يؤذي السائق أو الركاب.

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