2022/09/22 | 21:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: ذكرت صحيفة الوطن المؤيدة للحكومة السورية، الخميس 09/22/2022، أن السلطات السورية...

ظهرت المقالة مقتل 15 مهاجرا وانتشال 8 من زورق في المياه السورية أولاً على المسلة.

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