احداث أيلول.. حريق يلتهم داراً تراثياً وإنقاذ عائلة في بغداد

2022/09/22 | 21:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 سبتمبر، 2022 بغداد/ المسلة: الخميس 22 ايلول 2022 حريق يلتهم داراً تراثياً وإنقاذ عائلة...

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حريق يلتهم داراً تراثياً وإنقاذ عائلة في بغداد أولاً على المسلة.

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