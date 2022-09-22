2022/09/22 | 21:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض الرئيس الإيراني، ابراهيم رئيسي، الخميس، إجراء مقابلة صحفية مع شبكة أخبار "سي أن أن" لأن الصحفية رفضت تغطية رأسها، كشرط لإجراء المقابلة، في نيويورك، حيث يشارك في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طلب مرفوض للرئيس الإيراني من إعلامية بارزة يدفعه لإلغاء المقابلة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طلب مرفوض للرئيس الإيراني من إعلامية بارزة يدفعه لإلغاء المقابلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).