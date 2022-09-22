الأمن الوطني يرصد مكافأة مقابل معلومات عن شخص “تطاول على الرموز والمقدسات”

2022/09/22 | 21:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / وجه جهاز الامن الوطني، اليوم الخميس، دعوة إلى المواطنين بشأن متهم ظهر في مقطع فيديو “يسيء للرموز والمقدسات الدينية”.وذكر الجهاز، في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنه “يدعو المواطنين كافة ممن تتوفر لديهم المعلومات التي تقود للقبض على الشخص الظاهرة صورته أدناه وذلك لتجاوزه بواحدة من طرق العلانية وعبر مقطع فيديو […]

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