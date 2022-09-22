الدفاع المدني تصدر الإرشادات الخاصة بزيارة ذكرى وفاة الرسول الأعظم

2022/09/22 | 22:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت مديرية الدفاع المدني اليوم الخميس، 3 إرشادات للزائرين ضمن خطتها الخاصة بزيارة ذكرى وفاة الرسول الأعظم (ص) في النجف الأشرف.وقال مدير العلاقات والاعلام في المديرية، العميد جودت عبد الرحمن، للوكالة الرسمية، إن “المديرية أعدت خطة خاصة لزيارة ذكرى وفاة الرسول الأعظم، حيث سيتم نشر مفارز الدفاع المدني في التقاطعات والساحات والشوارع والمهمة، لتقديم الخدمة السريعة والفورية للزائرين، بالإضافة إلى نشر فرق تخص الشرطة البيئية التابعة للمديرية، وكذلك نشر فرق الإنقاذ الخفيف، فضلاً عن نشر المنعشين بمناطق قريبة من العتبات المقدسة والأماكن المزدحمة بالزائرين”.وأضاف، أن “المديرية أصدرت الارشادات الخاصة بالزائرين، التي تتضمن أولاً عدم التدافع وثانياً عدم تناول الطعام إلا من الأماكن موثوقة المصادر، وثالثاً الاتصال بسيطرة الدفاع المدني 115 المجاني في حال حصول أي حادث”.وأشار إلى، أن “مدير عام الدفاع المدني سيحضر في وقت مبكر في محافظ النجف الاشرف للوقوف على سير الإجراءات الخاصة بالدفاع المدني، والجهد المبذول في ذلك، أضافة إلى الاشراف على الجهد الساند القادم من المحافظات الأخرى الى محافظة النجف الأشرف”.

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