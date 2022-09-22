غضب الصدر يطيح بآمل الثلاثي في اللقاء وحل الازمة

2022/09/22 | 22:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، اليوم الخميس، عن امتعاض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسية، مرجحا عدم تحقيق أي لقاء مع الوفد الثلاثي خلال الايام المقبلة.

وقال الهلالي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "لا توجد في الوقت الراهن اي بوادر للقاء قريب بالنسبة للوفد الثلاثي مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".

وأضاف، أنه "توجد هنالك مبادرات لعقد لقاء قريب، ولكن الصدر لغاية الآن مصر على عدم الاستقبال كونه يمر بحالة من عدم الرضى او ما شابه ذلك".

وكان القيادي في تحالف الفتح مختار الموسوي، الخميس، توجه الوفد الثلاثي المشكل من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس تحالف الفتح هادي العامري نحو الحنانة للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مساء اليوم او غد الجمعة، وفقا لقوله.

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