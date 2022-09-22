البصرة تتضارب في الاعلان والعيداني ينفي تعطيل الدوام الرسمي

2022/09/22 | 22:08 - المصدر: بغداد اليوم

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نفى مدير مكتب المحافظ عماد عبد الخالق العيداني، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاحد المصادف 25/9/ بذكرى وفاة الرسول "ص"

وقال العيداني في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "الحكومة المحلية لم تعطل الدوام الرسمي ليوم الاحد المقبل كما اشاعته بعض المنصات".

وكان مسؤول العلاقات الإعلام في محافظة البصرة علي يوسف قد اكد في حديث للإعلام الرسمي وتابعته (بغداد اليوم)، إن "المحافظة قررت تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد الموافق 25 أيلول الحالي بمناسبة حلول ذكرى وفاة الرسول الأعظم".

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