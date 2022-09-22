2022/09/22 | 22:15 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NeEao3-NZ5M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الموصل تشكو التمييز ومواطنون يتهمون الحكومة المحلية بتجاهل المناطق الفقيرة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الموصل تشكو التمييز ومواطنون يتهمون الحكومة المحلية بتجاهل المناطق الفقيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).