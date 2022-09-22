2022/09/22 | 22:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة - واعنفت محافظة البصرة تعطيل الدوام الرسمي الأحد المقبل.وقال عماد العيداني مدير مكتب محافظ البصرة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "يوم الأحد المقبل 25 أيلول 2022 دوام رسمي في المحافظة ولا وجود لعطلة رسمية".وكان مسؤول قسم الإعلام والعلاقات في محافظة البصرة علي يوسف قال لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد الموافق 25 أيلول الجاري بمناسبة حلول ذكرى وفاة الرسول الأعظم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة تنفي تعطيل الدوام الرسمي الأحد المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة تنفي تعطيل الدوام الرسمي الأحد المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).