على عكس التوقعات.. البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي

2022/09/22 | 22:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري، الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، على عكس كل التوقعات التي رجحت الزيادة نظرًا لارتفاع التضخم وزيادة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة.

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