2022/09/22 | 22:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بانهيار الهدنة بين عشيرتي البو حمودي والهصاصرة شرقي محافظة ذي قار وتجدد النزاع العشائري بينهما.وأبلغ المصدر لـ/المركز الخبري الوطني/، ان “الهدنة التي عقدت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اندلاع نزاع عشائري بين قبيلتين بعد انهيار الهدنة في ذي قار المركز الخبري الوطني.

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