روسيا تحذّر من أي تدخل في أوكرانيا وتذكّر بكلمة بوتين

2022/09/22 | 22:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني حذر مندوب روسيا لدى الأمن والتعاون الأوروبي ألكسندر لوكاشيفيتش الغرب من عواقب التدخل في أوكرانيا وأكد استعداد روسيا لكافة السيناريوهات هناك، مذكّرا بكلمة الرئيس فلاديمير بوتين.وقال لوكاشيفيتش في كلمة ألقاها خلال […]

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