القبض على متهمين اثنين نفذا أكثر من 50 عملية سطو مسلح في الديوانية

2022/09/22 | 23:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، الخميس، القبض على متهمين اثنين نفذا أكثر من 50 عملية سطو مسلح في محافظة الديوانية.

ووثقت الوكالة في مقطع فيديو، لحظة القبض على متهمين اثنين نفذا أكثر من 50 عملية سطو مسلح في محافظة الديوانية.

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