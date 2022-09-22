2022/09/22 | 23:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت ، اليوم الخميس ،عن تمكن قسم مكافحة اجرام ميسان من الاطاحة باحد مرتكبي جريمة سرقة الشركات النفطية العاملة في المحافظة. وقالت المديرية في بيان تلقاه/المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهم بسرقة الشركات النفطية في ميسان المركز الخبري الوطني.

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