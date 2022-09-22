اعتقال متهمين نفذا أكثر من 50 عملية سطو مسلح في الديوانية

2022/09/22 | 23:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ، اليوم الخميس ،القاء القبض على متهمين نفذا أكثر من 50 عملية سطو مسلح في الديوانية.

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