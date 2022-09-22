المرور العامة: 3 ملايين سيارة في بغداد من اصل 5 ملايين بعموم العراق

2022/09/22 | 23:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعاعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، عدد السيارات المتواجدة في العاصمة بغداد وباقي المحافظات.وقال مدير القانونية بالمديرية في ديالى، العميد محمد عبد الكريم، في تصريح لبرنامج "واجب الصراحة"، الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، آن "هناك قرابة 5 ملايين سيارة في عموم العراق، منها 3 ملايين سيارة في العاصمة بغداد"، مبيناً أنه "اذ اضفنا اليها سيارات الجيش والسياحة فإن عددها سيبلغ قرابة 7 ملايين سيارة بعموم البلاد".،ولفت إلى أن "مقترح منع استيراد السيارات من الخارج، تم تقديمه من قبل المديرية العامة للمرور منذ العام الماضي، ولكنه لم ينفذ حتى الان".ولفت إلى إنه "تم رفع 44 سيطرة أمنية رئيسية وفرعية، كما تم فتح 24 شارعا فرعيا ورئيسيا خلال عام 2022”.

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