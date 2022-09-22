الكشف عن تفاصيل الهجوم لداعش على سامراء

2022/09/22 | 23:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعلنت قيادة عمليات سامراء المقدسة سرايا السلام، اليوم الخميس، عن تفاصيل أحباطها هجوما لعصابات داعش الإرهابية في سامراء أمس.

وقال مسؤول قسم عمليات سامراء لسرايا السلام أبو محمد المالكي في تصريح للوكالة الرسمية اطلعت عليه (بغداد اليوم) إنه "ضمن الخطة الامنية الخاصة بمناسبة استشهاد الرسول الاعظم محمد (صل الله عليه واله وسلم)، نفذت قوات طوارئ قيادة قاطع عمليات سامراء لسرايا السلام، باسناد اللواء 315 عملية نوعية أمس الأربعاء بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة من قبل استخبارات سرايا السلام".

وأضاف، أن "قواتنا شرعت بنصب كمين محكم على طريق تسلل العدو في منطقة الجلام قرية البحنتوش خارج قاطع المسؤولية"، مبينا أنه "بعد تقدم المفرزة الإرهابية تم الاشتباك المباشر معهم وقتل الداعشي (قاسم صلاح حسن) وجرح الداعشي (وضاح) حيث كانت العملية باشراف مباشر من قبل قيادة عمليات سامراء المقدسة وبالتنسيق مع الفرقة الرابعة اللواء17 شرطة اتحادية".

وأشار إلى أنه "بعد اتمام العملية تم تسليم جثة الداعشي والجريح الى استخبارات قيادة عمليات سامراء الجيش العراقي".

وتابع أبو محمد المالكي أن "السرايا تطمئن الشعب العراق بأنها مستمرة بالدفاع عن الوطن والمقدسات".

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