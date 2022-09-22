2022/09/22 | 23:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، الخميس، إن الرئيس الأميركي، جو بايدن، يرغب في إصلاحات بمجلس الأمن عن طريق إضافة مقاعد دائمة وغير دائمة بالمجلس، مؤكدا على أهمية استمرار تقديم الدعم الأميركي والأوروبي لأوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيربي: بايدن يسعى لإصلاحات في مجلس الأمن) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيربي: بايدن يسعى لإصلاحات في مجلس الأمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).