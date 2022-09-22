ساعات تفصلنا فقط.. طقس العراق بصدد ’الميلان’

2022/09/22 | 23:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تشير التوقعات الجوية، إلى انخفاض مرتقب في درجات الطقس بالعراق، خلال الأيام المقبلة.وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في توضيح تلقته ايرث نيوز، إن “حالة من عدم الأستقرار الجوي شهدتها البلاد من يوم أمس وهذا اليوم تركزت صباحاً على صلاح الدين تلتها كركوك ومناطق أربيل والسليمانية وزخات أمطار خفيفة كانت في المنطقة الغربية […]

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طقس العراق بصدد ’الميلان’ أولاً على ايرث نيوز.

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