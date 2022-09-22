8 حقائق مهمة ـ قد لا تعرفهاـ عن التفاح

2022/09/22 | 23:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف ثماني حقائق مهمة عن التفاح، وأوضح لماذا يجب أن يكون التفاح موجودا في النظام الغذائي لكل إنسانويشير مياسنيكوف، إلى أنه عندما تنقل الفواكه من بلدان أخرى يتم تغطيتها بغشاء “شمعي” للحفاظ على نضارتها وجودتها.وهذا الغشاء يحتوي على ثنائي الفينيل.وهذه المادة غير ضارة بكميات قليلة.لذلك يجب على الأقل إزالة هذه المادة الشمعية قبل تناول هذا التفاح.

وفقا لمياسنيكوف، لا.



لأن القشرة هي الجزء الأكثر فائدة في التفاح.



وليس في التفاح فقط، بل في أي فاكهة أو خضار.



لأنها مصدر الفيتامينات والألياف الغذائية ومواد مفيدة أخرى.

ويقول مياسنيكوف، كقاعدة عامة، إذا أراد الشخص تناول فاكهة ما، فليفعل.



لأنه عند عصر الفاكهة بما فيها التفاح يتم تدمير بنيتها وتسحق مكوناتها وهذه تتأكسد بسرعة وتتكون فيها مركبات جديدة ولا تكون مفيدة للصحة.

– يقال إن التفاح المطبوخ أكثر فائدة للصحة من الطازج، فهل هذا صحيح؟

ويقول الطبيب، لا هذا ليس صحيحا، قد يكون التفاح المطبوخ ألذ طعماـ ولكنه ليس أكثر فائدة للصحة.

– هل التفاح الأخضر أكثر فائدة من التفاح الأحمر والأصفر؟

ويتابع مياسنيكوف، في الواقع ليس بينهما أي فرق من حيث الفائدة، لأنها كلها تفاح رغم اختلاف لونها.

– البعض يقول، إن التفاحة المحتوية على الدود هي جيدة.



ما رأيك؟

ويشير مياسنيكوف، الشيء الذي يمكن أن أقوله بهذا الشأن هو أن هذه التفاحة نمت في ظروف طبيعية من دون مواد كيميائية، ولكن لا يمكنني الجزم بأنها أفضل، وقد أكون مخطئا في هذا المجال.

– هل يمكن للتفاح تعويض نقص الحديد في الجسم؟

وفقا للطبيب، يحتوي التفاح على نسبة بسيطة من الحديد.



كما أن الجسم يمتص الحديد من منتجات اللحوم، وعمليا لا يمتصه من الفواكه والخضار.



لذلك يعوض النباتيون نقص الحديد بتناول مكملات ومستحضرات الحديد.

– وهل يحتوي التفاح على نسبة عالية من فيتامين С؟

ويوضح مياسنيكوف، نسبة فيتامين С في التفاح بسيطة وتعادل نصف النسبة الموجودة في البطاطا.



ولكن فيتامين С موجود بنسبة عالية في مخلل الملفوف.

ويضيف، “توجد في التفاح مواد عديدة مفيدة.



حتى أن البعض يعتبره من العوامل المضادة للسرطان ومخفض لمستوى ضغط الدم وغير ذلك.



عموما يجب أن يكون التفاح ضمن مكونات النظام الغذائي لكل إنسان”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (8 حقائق مهمة ـ قد لا تعرفهاـ عن التفاح) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (8 حقائق مهمة ـ قد لا تعرفهاـ عن التفاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).