2022/09/23 | 00:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MH0Bsg3dahs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد انتهاء الزيارة.. التيار الصدري يصدم الجميع برد مفاجئ) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد انتهاء الزيارة.. التيار الصدري يصدم الجميع برد مفاجئ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).