القبض على متهمين اثنين نفذا أكثر من 50 عملية سطو مسلح في الديوانية (فيديو)

2022/09/23 | 00:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الخميس، القبض على متهمين اثنين بتنفيذ اكثر من 50 عملية سطو مسلح في الديوانية.

وقالت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "قوة أمنية تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين بعمليات سطو مسلح في محافظة الديوانية".

واضافت ان "المتهمين نفذا اكثر من 50 عملية سطو مسلح".

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