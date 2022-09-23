انهيارات أرضية تودي بـ 7 أشخاص في السلفادور

2022/09/23 | 00:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال لويس ألونسو أمايا، مدير الدفاع المدني، إن شخصين لقيا حتفهما في بانشيمالكو على مسافة نحو 18 كيلومترا الى الجنوب من العاصمة، بعد انتشالهما ونقلهما الى المستشفى، حيث توفيا.

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