محللون يجيبون على السؤال: هل فشلت التجربة السياسية في العراق؟

2022/09/23 | 00:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: اعتبر محللو مجموعة الاتحاد للتحليل السياسي، الخميس، 2022-09-22، ان العملية السياسية...

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