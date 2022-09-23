الناشط احسان أبو كوثر يطلق النار على نفسه (فيديو)

2022/09/23 | 00:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

في مشهد أثار ضجة واسعة، أطلق الناشط في الاحتجاجات الشعبية، بمحافظة ذي قار، احسان أبو كوثر، النار على رجله، من مسدس كان يحمله، ليُنقل إثر ذلك إلى المستشفى. وظهر أبو كوثر، وأحد متظاهري ساحة الحبوبي، في مقطع مرئي، ويطالب الجهات القضائية، بإثبات اتهامات وُجهت له.



وتحدث الناشط بحماس عن دعمه ومساندته الدائمة، لذوي ضحايا الاحتجاج، وفي الوقت الذي أشار فيه إلى رجله، أطلق النار من المسدس الذي كان يحمله، ما أدى إلى إصابته في الحال.وظهر لاحقاً في المستشفى، ومعه عدد من أصدقائه وذويه.





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