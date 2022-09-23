2022/09/23 | 01:00 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مزارعو "شيخ سعد" يتكبدون خسائر فادحة بسبب المستورد وغياب الدعم الحكومي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مزارعو "شيخ سعد" يتكبدون خسائر فادحة بسبب المستورد وغياب الدعم الحكومي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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