2022/09/23 | 01:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سجل كيفن دي بروين هدفًا وصنع آخر لتستفيد بلجيكا من عرض قوي في الشوط الأول لتفوز على ويلز 2-1 في مباراة بالدرجة الأولى بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم على ملعب كينج بودوين، الخميس.وكان منتخب ويلز محظوظًا لأنه لم يتأخر بأكثر من 2-0 في الشوط الأول بعد هدفي دي بروين وميشي باتشواي، بالإضافة […]

ظهرت المقالة دي بروين يقود بلجيكا للإطاحة بويلز أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دي بروين يقود بلجيكا للإطاحة بويلز) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دي بروين يقود بلجيكا للإطاحة بويلز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).