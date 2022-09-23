محمد بن سلمان يجرى اتصالين هاتفيين مع بوتين وزيلينسكي

2022/09/23 | 01:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم الخميس، اتصالين هاتفيين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، التى تمت يوم الأربعاء، بوساطة سعودية.

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