2022/09/23 | 01:05 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نواب العراق المستقلون أمام مواجهة صعبة مع معركة السياسيين | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 0MepojBW2Rk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نواب العراق المستقلون أمام مواجهة صعبة مع معركة السياسيين | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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