2022/09/23 | 01:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0MepojBW2Rk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نواب العراق المستقلون أمام مواجهة صعبة مع معركة السياسيين | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نواب العراق المستقلون أمام مواجهة صعبة مع معركة السياسيين | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).