2022/09/23 | 01:45 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VkIQvJXUeZM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الطبيب العراقي تحت ضغوطات نفسية هائلة) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الطبيب العراقي تحت ضغوطات نفسية هائلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).