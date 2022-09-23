2022/09/23 | 01:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعتقل أكثر من ألف شخص في روسيا، وذلك خلال تظاهرات في مختلف أرجاء البلاد.وخرج المتظاهرون للاحتجاج على إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن تعبئة جزئية للمدنيين من أجل الالتحاق بجبهات القتال في أوكرانيا، حسبما أعلنت منظمة غير حكومية.

في جانب آخر، أظهرت بيانات شركات طيران ووكالات أسفار أن الرحلات الجوية المغادرة من روسيا أصبحت محجوزة بشكل شبه كامل هذا الأسبوع، الأمر الذي يوحي بخروج جماعي للأشخاص غير الراغبين في المشاركة في الحرب.



ما تداعيات هذه الاحتجاجات؟ وهل ستتوسع الهوة بين الشارع الروسي والسلطة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( احتجاجات واسعة في روسيا ضد التعبئة الجزئية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( احتجاجات واسعة في روسيا ضد التعبئة الجزئية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).