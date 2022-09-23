2022/09/23 | 02:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانا حول الأحداث الأخير في البلاد واصفا تلك...

ظهرت المقالة الحرس الثوري الإيراني يعتبر التظاهرات فتنة للانتقام من صمود الشعب أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحرس الثوري الإيراني يعتبر التظاهرات فتنة للانتقام من صمود الشعب) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحرس الثوري الإيراني يعتبر التظاهرات فتنة للانتقام من صمود الشعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).