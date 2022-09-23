ناشط مدني يطلق النار على نفسه في ذي قار

2022/09/23 | 02:21 - المصدر: السومرية نيوز

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اطلق ناشط مدني في محافظة ذي قار، النار على نفسه.

وبحسب فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي فإن "الناشط يدعى احسان ابو كوثر".وطالب الناشط وفقاً للفيديو "بدليل بعد اتهامه بالابتزاز".

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