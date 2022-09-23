شرطة إسرائيل: إصابة 8 أشخاص في حادث طعن إرهابي.. ومقتل مشتبه به

2022/09/23 | 02:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الشرطة الإسرائيلية، يوم الخميس، إن مهاجما طعن 8 أشخاص على طريق سريع بالقرب من مدينة موديعين بوسط إسرائيل قبل أن يقتله ضابط شرطة، واصفة الحادث بأنه "إرهابي".

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