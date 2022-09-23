2022/09/23 | 02:40 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SX0Sm9iZntU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).