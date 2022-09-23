وزير الخارجية: العراق لن يدخر أي جهد باستضافة الاجتماع الوزاري لمنتدى الحضارات ببغداد

2022/09/23 | 02:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الخميس، أن العراق لن يدخر أي جهد باستضافة الاجتماع الوزاري لمنتدى الحضارات القديمة في بغداد.وقال المُتحدث الرسميّ باسم وزارة الخارجيَّة، أحمد الصحاف، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين ترأس الاجتماع الوزاريّ لمُنتدى الحضارات القديمة في نيويورك؛ ويُؤكَّد بأنَّ الحوار بين الثقافات المُتعددة يساهم في تحقيق التفاهم المُتبادل والتسامح والإحترام وتعزيز العلاقات بين الدول".وأعرب وزير الخارجية، بحسب البيان، عن "شكره لجميع الجُهُود المُشترَكة التي تبذلها الدول الأعضاء في مُنتدى الحضارات القديمة، من أجل الحفاظ على الإرث الثقافيّ والتاريخيّ".وأكد أن " العراق لن يدخر أيّ جُهد في استضافة الإجتماع الوزاريّ السادس للمُنتدى المُزمعُ عقده في بغداد للفترة من 4 إلى 5 كانون الأول 2022".

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