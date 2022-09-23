"الخميس الكبير".. البنوك المركزية حول العالم تتسابق لرفع أسعار الفائدة

2022/09/23 | 02:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسابقت البنوك المركزية حول العالم لرفع أسعار الفائدة، بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بزيادة الأسعار الأربعاء بمقدار 0.75 نقطة.

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