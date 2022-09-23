2022/09/23 | 02:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر في نقابة الفنانين اليوم الجمعة، حقيقة وفاة الممثل العراقي مكي عواد.ونقل المصدر في تصريح لوكالة ايرث نيوز، عن نقيب الفنانين جبار جودي قوله: “إنه لا حقيقة للأنباء التي تحدثت عن وفاة الفنان مكي عواد”.وأكد جودي أن هذه “الأنباء عارية عن الصحة”، دون مزيد من التفاصيل.وفي وقت سابق، تداولت […]

ظهرت المقالة توضيح حول أنباء وفاة الممثل العراقي مكي عواد أولاً على ايرث نيوز.

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