2022/09/23 | 04:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت القيادة المركزي الأميركية إن مجموعة من مسلحي داعش حاولوا تنفيذ عمليات انتحارية تستهدف مخيم الهول في سوريا بمركبتين مفخختين، وفق تقرير نشرته شبكة "سي أن أن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 4 من داعش بعد محاولة لتنفيذ عمليات انتحارية في مخيم الهول) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 4 من داعش بعد محاولة لتنفيذ عمليات انتحارية في مخيم الهول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).