سوريا: مقتل 34 شخصا وإنقاذ 20 آخرين جراء غرق مركب يقل مهاجرين

2022/09/23 | 04:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت السلطات السورية، يوم الخميس، بمقتل ما لا يقل عن 34 شخصا، وإنقاذ 20 آخرين جراء غرق مركب بالقرب من مدينة طرطوس الساحلية في غرب سوريا.

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