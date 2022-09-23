2022/09/23 | 04:30 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رافد العطواني: الفاعل الخارجي أبلغ الجميع لا تُشكل حكومة إلا بموافقة الصدر | هيفاء الحسيني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: sFaVRiBq-5A
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رافد العطواني: الفاعل الخارجي أبلغ الجميع لا تُشكل حكومة إلا بموافقة الصدر | هيفاء الحسيني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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